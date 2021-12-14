Apple расширила возможности «умной» метки AirTag, позволив ей работать с устройствами на операционной системе Android. Приложение Tracker Detect позволяет пользователям Android-устройств находить рядом с собой чужие трекеры AirTag, которые могли подбросить для слежки.

Приложение работает по аналогии с «Локатором». Помимо чужих меток AirTag, оно позволит находить и другие устройства, которые поддерживаются «Локатором», например беспроводные наушники и трекеры Chipolo Bluetooth.

Если Tracker Detector обнаруживает AirTag, находящийся вдали от своего владельца, он будет помечен в приложении как «Неизвестный AirTag». Также появится возможность дать команду трекеру на воспроизведение звукового сигнала, который позволит легче обнаружить следящее устройство в сумке или одежде.

Метки Apple последнее время стали часто использовать злоумышленники. В Канаде угонщики с их помощью фиксировали местоположение дорогих автомобилей и угоняли их тогда, когда машины были около домов хозяев. Они приклеивали эти небольшие метки под днище или за бампера. Владельцы машин даже не были в курсе, что за ними ведется наблюдение.

Apple ранее добавила функцию для iOS, которая предупреждает, если рядом с пользователем находится чужой трекер. Приложение помогает обнаружить AirTag и показывает инструкцию, как вытащить из устройства батарею. Функция отслеживания чужих трекеров для пользователей iOS работает в фоновом режиме.