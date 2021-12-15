Новый iMac Pro с дисплеем mini-LED может выйти весной 2022 года

Основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг рассказал о том, что Apple может показать полностью новый 27-дюймовый iMac Pro весной следующего года.

Новый iMac Pro будет оснащён экраном mini-LED с переменной частотой обновления 120 Гц. Это также ознаменует введение в линейку iMac технологии дисплеев Pro Motion. Ожидается, что устройство может иметь начальную конфигурацию из 16 ГБ оперативной памяти и твердотельного накопителя ёмкостью 512 ГБ, как и недавно выпущенная линейка MacBook Pro. Кроме того, пользователи, скорее всего, получат возможность выбирать между процессорами Apple M1 Pro и M1 Max.

По словам аналитика Dylandkt, iMac Pro получит порт HDMI, слот для SD-карты и несколько разъёмов USB Type-C. Порт Ethernet будет располагаться в блоке питания. Дилан также предположил, что новый iMac Pro получит Face ID, но подтверждений этому нет.

Apple остановила производство и сняла с продаж оригинальный iMac Pro в марте этого года.

Источник: AppleInsider

Обсуждение

packshot
15.12.2021, 17:20
 27 дюймов до сих пор )
лучше Хакинтош собрать с любым экраном от 32
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16.12.2021, 01:26
 Трудно сказать однозначно. Мне вот 27/4К идеал аккурат, можно и второй если что добавить, а 32 уже "телеком" на столе смотрится, пробовал и чет ну вообще не то, глаза сильно 'бегают' ;) Садиться дальше от экрана вроде как и вовсе неудобно, надо тогда дополнительно стойку под него какую-то городить, или пантограф, получается. На вкус и цвет, конечно. Я и 42, и 46 даже пробовал, все ессно 4К, но это конечно уже совсем дичь, не про работу xD
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