Основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг рассказал о том, что Apple может показать полностью новый 27-дюймовый iMac Pro весной следующего года.

Новый iMac Pro будет оснащён экраном mini-LED с переменной частотой обновления 120 Гц. Это также ознаменует введение в линейку iMac технологии дисплеев Pro Motion. Ожидается, что устройство может иметь начальную конфигурацию из 16 ГБ оперативной памяти и твердотельного накопителя ёмкостью 512 ГБ, как и недавно выпущенная линейка MacBook Pro. Кроме того, пользователи, скорее всего, получат возможность выбирать между процессорами Apple M1 Pro и M1 Max.

По словам аналитика Dylandkt, iMac Pro получит порт HDMI, слот для SD-карты и несколько разъёмов USB Type-C. Порт Ethernet будет располагаться в блоке питания. Дилан также предположил, что новый iMac Pro получит Face ID, но подтверждений этому нет.

Apple остановила производство и сняла с продаж оригинальный iMac Pro в марте этого года.