Apple может привлечь более 1 млрд пользователей Android-гаджетов в свою экосистему, если выпустит смартфон iPhone SE третьего поколения с поддержкой 5G. Такое мнение озвучили аналитики J.P. Morgan. Новинка, по предварительным прогнозам, может выйти в первой половине 2022 г., спустя ровно два года с момента релиза второго поколения данной модели.

По мнению рыночных экспертов, 5G-версия iPhone SE расширит целевую аудиторию Apple и позволит компании охватить сегмент смартфонов среднего класса, где доминируют конкурирующие бренды, такие как Samsung и Huawei.

«Программа trade-in от Apple для не-iPhone не настолько привлекательная, как на iPhone. Тем не менее, она может привести к тому, что средняя начальная цена 5G-версии iPhone SE будет находиться в довольно конкурентоспособных пределах от $269 до $369»,— передает агентство слова аналитика J.P. Morgan Самика Чаттерджи. Сейчас стандартная версия iPhone SE стоит от $399.

По оценкам экспертов J.P. Morgan, число потенциальных покупателей iPhone SE из семейства Android может составить до 1,4 миллиарда пользователей. Но сколько Apple понадобится времени, чтобы заявленное количество пользователей Android перешло на iPhone, не уточняется. Также недорогой аппарат смогут приобрести порядка 300 миллионов обладателей старых iPhone.

Ранее специалисты исследовательской компании TrendForce предсказали, что обновленная версия iPhone SE с поддержкой связи пятого поколения выйдет в конце первого квартала 2022 года. Ожидается, что наряду с модулем 5G новинка получит 4,7-дюймовый дисплей и чип A15 SoC, а в остальном спецификации будут похожи на аппаратные характеристики iPhone SE второго поколения.

Всего в 2022 финансовом году, первый квартал которого уже подходит к концу, Apple сможет продать до 30 миллионов копий iPhone SE. А в общей сложности будет продано 250 миллионов моделей iPhone, что на 10 миллионов больше, чем в прошлом финансовом году.