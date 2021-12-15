Apple обновила страницы на сайте, посвящённые macOS Monterey и iPadOS 15. Теперь они сообщают, что функция Universal Control («Универсальное управление») заработает весной следующего года.

Изначально Apple обещала добавить Universal Control осенью этого года. Многие ожидали, что эта функция станет доступна в iPadOS 15.2 и macOS Monterey 12.1. Однако этого не произошло. Причины задержек сейчас неизвестны. Некоторые считают, что Apple столкнулась с рядом технических проблем, которые купертиновцам еще предстоит решить.

Функция Universal Control позволяет использовать одну мышь и клавиатуру одновременно на нескольких Mac и iPad, работающих под управлением macOS Monterey и iPadOS 15. В итоге будет создано некое общее рабочее пространство, в котором пользователи смогут перемещать курсор с экрана компьютера на планшет и управлять его интерфейсом.

«Универсальное управление» было анонсировано летом этого года в ходе WWDC 2021.