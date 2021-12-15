Аналитическая компания Canalys опубликовала отчёт по поставкам беспроводных наушников в 3 квартале уходящего года. Список брендов демонстрирует не только количество отгруженной электроники, но и динамику компаний по сравнению с прошлым годом, а также расклад сил среди брендов в 2021-м.

Больше всего поставки TWS-наушников снизились у Apple — на 33,7% до 17,8 млн штук. Правда, это не помешало компании из Купертино всё равно занять первое место с 24,6% рынка. Вторая позиция у Samsung — корейский гигант продал 8,7 млн наушников, что на 12,7% больше, чем годом раньше. Закрывает тройку лидеров Xiaomi. Китайцы отгрузили 4,9 млн наушников, что на 21,3% меньше, чем в третьем квартале 2020-го.

Четвёртое и пятое места с цифрами 2,8 и 2,7 млн поставок соответственно заняли boAt и Edifier. У компаний по 3,8% рынка. Оставшиеся 35,4 млн отгрузок (49,9% рынка) принадлежат множеству других компаний.

Согласно оценкам Canalys, в третьем квартале 2021 года в США было продано 27% всех TWS-гаджетов в мире. Доли Китая и Индии составили 23% и 10%. Причем индийский рынок показал рост на 92% и вошел в тройку крупнейших в мире благодаря активности местных производителей, включая также некоторых производителей смартфонов, которые стремительно наращивают поставки наушников, отметил аналитик Canalys Ашвидж Айтал.

По прогнозам исследовательской компании Futuresource Consulting, поставки устройств наушников по итогам 2021 года должны увеличится на 14% в сравнении с 2020-м, а с точки зрения выручки ожидается подъем на 15%. В результате объем рынка в денежном выражении к концу года должен достигнуть 50 млрд долларов, считают специалисты.