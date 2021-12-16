Adobe запустила новый сервис - Creative Cloud Express, который нацелен на непрофессиональных дизайнеров. Он доступен для работы непосредственно через браузер, а также на мобильных устройствах в виде приложения.

Сервис, базирующийся на Adobe Sensei, позволит создавать коллажи и простые видеоролики без специальных знаний. Для его использования не требуется навыков работы в Photoshop и Illustrator, однако он позволит работать над проектами из этих приложений. Он позволяет быстро удалить фон с фотографии, провести ее ретушь, при необходимости обработать видео, превратить ролик в gif и пр. Creative Cloud Express включает шаблоны, шрифты и 1 млн лицензионных изображений Adobe Stock.

Совместные работа и использование реализуются в Express при помощи функций Shared Templates («Общие шаблоны») и Shared Brand («Общий бренд»). Обе они разработаны для поддержания согласованной работы в рамках одной организации посредством создания общих стандартов и дизайнов. Существующие библиотеки Creative Cloud также доступны из Express, что позволяет использовать ресурсы, созданные в других приложениях пакета.

Creative Cloud Express доступен бесплатно, но есть и премиум-план за 9,99 долларов в месяц, который открывает доступ к полной библиотеке шрифтов и стоковых изображений (20.000 и 175 млн единиц соответственно). Adobe отмечает, что в 2022 году будут доступны специальные опции подписки для групп и компаний «Enterprise and Teams».