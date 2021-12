LG разрабатывает три новых дисплея, которые предназначены для работы с устройствами Apple: один из них предназначен для следующего поколения 24-дюймового iMac, второй — для грядущей 27-дюймовой модели iMac, а третий 32-дюймовый дисплей — для нового Pro Display XDR на базе собственного чипа Apple. Об этом свидетельствуют данные инсайдера Dylandkt, поделившегося информацией в Twitter.

По словам инсайдера, прототипы мониторов помещены в обычные корпуса без брендов и маркировок. Дилан считает, что они предназначены для Apple, поскольку предлагают те же характеристики, что и Pro Display XDR и новые iMac.

Thread 1/4: There are three LG made Displays encased in unbranded enclosures for usage as external monitors that are in early development. Two of which have the same specifications as the upcoming 27 inch and current 24 inch iMac displays.