В выпущенной на днях iOS 15.2 помимо прочего появилась возможность стирать данные и сбрасывать к заводским настройкам iPhone или iPad прямо на экране блокировки.

Новая функция появляется после того, как пользователь предпринимает максимально допустимое количество попыток ввода пароля. Кроме того, устройство должно быть подключено к Wi-Fi или мобильной сети.

До недавнего времени пользователи могли сбросить настройки смартфона и удалить с него данные в случае блокировки только при подключении к компьютеру и только при наличии на нём доступа к активному аккаунту iTunes. Теперь Apple ослабила требования, позволив пользователям стирать данные без каких-либо подключений.

Теперь, если после серии неудачных попыток разблокировки устройство заблокировалось на 15 минут и больше, на экране появится кнопка «Стереть устройство iPhone». Она будет располагаться в правом нижнем углу экрана.

При её нажатии информация на смартфоне или планшете будет удалена, а все настройки будут сброшены до заводских. Для восстановления из резервной копии iCloud потребуется ввести данные учётной записи Apple ID.