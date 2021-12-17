Apple создает команду для производства чипов беспроводной связи собственными силами. Сейчас компания пользуется чипами Broadcom и Skyworks Solutions, но на фоне дефицита микросхем хочет сделать свою экосистему менее зависимой от внешних поставщиков. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, компания начала поиск нескольких десятков специалистов для разработки чипов в Ирвине, недалеко от завода Broadcom. В Ирвине располагаются Skyworks и другие производители чипов.

Согласно описаниям вакансий, Apple ищет инженеров, которые будут работать с беспроводными радиостанциями, радиочастотными интегрированными микросхемами и полупроводниками для подключения к Bluetooth и Wi-Fi.

Похоже что Apple хочет снизить свою зависимость от сторонних производителей и намерена заняться самостоятельной разработкой этих решений. Это также позволит создавать более индивидуальные и эффективные компоненты для своих устройств. Кроме того, такой подход позволит лучше управлять поставками компонентов.

В настоящее время многие компании, в том числе Apple, ощущают влияние глобального дефицита чипов и сталкиваются с проблемами с поставками от таких производителей, как Broadcom. В результате, компания была вынуждена сократить свои производственные планы в октябре. Создание собственных чипов может помочь Apple решить некоторые из этих проблем в будущем.

Издание отмечает, что Apple, и особенно ее iPhone, являются ключевым источником выручки производителей микросхем. В начале 2020 года Apple и Broadcom достигли соглашения о поставках чипов на $15 млрд, которое заканчивается лишь в 2023 году. Согласно данным, собранным Bloomberg, на долю Apple приходится около 20% продаж Broadcom. Производитель микросхем Skyworks еще больше зависит от Apple, на долю которой приходится почти 60% выручки компании.