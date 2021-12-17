Apple перенесла возвращение сотрудников в офис с 1 февраля 2022 года на неопределенный срок из-за вспышки COVID-19. Глава компании Тим Кук пообещал коллегам бонус $1000 на обустройство удаленных рабочих мест. Ранее аналогичным образом поступил Google, решив выплатить своим сотрудникам по всему миру по $1600.

«Эти средства предназначены для того, чтобы помочь вам с домашним рабочим местом, их можно использовать по своему усмотрению. Вскоре вы получите дополнительную информацию об этом», — уточнил глава Apple. Бонус будет доступен в том числе работникам компании, занятым в розничной торговле.

Ранее Apple планировала вернуть сотрудников в офисы с удалёнки с 1 февраля 2022 года сначала в гибридной режиме, потом полностью. Теперь это мероприятие отложено на неопределенный период. В настоящее время большинство сотрудников компании работают удаленно или в режиме гибридной работы.

По информации Bloomberg, Кук связал отмену планов с «ростом случаев заражения во многих частях мира и появлением нового варианта вируса». На этой неделе Apple вновь начала требовать от посетителей магазинов в США носить маски, а также закрыла три точки из-за заражений среди работников.

Глава Apple настоятельно рекомендовал сотрудникам пройти вакцинацию и ревакцинацию, подчеркнув, что «это, безусловно, лучший способ обезопасить вас и ваше сообщество».