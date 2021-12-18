Apple TV+ выпустила специальный рождественский эпизод сериала «Тед Лассо». Это веселая анимационная серия о тайне потерянных усов тренера Теда Лассо в исполнении Джейсона Судейкиса.

В четырехминутном ролике главный герой внезапно обнаруживает необъяснимую пропажу своих пышных усов, и это становится настоящей проблемой: персонаж Джейсона Судейкиса боится, что без густой растительности на лице его не сможет узнать сын, с которым он планирует выйти на связь по видеозвонку. Из-за этого мистического инцидента праздник может быть полностью испорчен, потому Ребекка (Ханна Уэддингхэм), Рой (Бретт Голдстин) и прочие товарищи Теда дружно решают помочь ему и даже прибегают к маскировке, но в итоге ситуация решается сама собой, что становится для Лассо прекрасным поводом поверить в существование духов Рождества.

Сериал «Тед Лассо» рассказывает историю тренера любительской команды по американскому футболу из Канзаса, который получает внезапное приглашение стать тренером английского футбольного клуба Премьер-лиги. Премьера первого сезона сериала состоялась в 2020 году, второй сезон вышел в 2021 году и был номинирован на «Золотой глобус».

Сейчас создатели работают над сюжетом третьего сезона. По предварительным данным, съемочный процесс продолжения главного хита Apple TV+ официально стартует уже 14 февраля 2022 года.