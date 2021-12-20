Apple собирается предложить пользователям Mac новый монитор, который будет более доступным, чем оцененный в 4999 долларов Pro Display XDR. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в компании. Как пишет журналист Марк Гурман, он "всерьез уверен", что такой продукт будет выпущен.

Гурман отметил, что недорогой монитор профессионального уровня будет очень популярным среди тех, кто хочет подключить экран большего размера к новому MacBook Pro, не тратясь при этом на Pro Display XDR.

По словам Гурмана, стоимость производства Pro Display XDR снизилась, и с некоторыми упрощениями вроде снижения яркости и уменьшения диагонали Apple может предложить монитор вдвое дешевле.

Ранее Гурман уже сообщал о планах Apple выпустить более доступную версию Pro Display XDR. Новинка должна была выйти в 2021 году. Однако теперь журналист несколько скорректировал свои прогнозы. Не исключено, что Apple решила отложить релиз своего нового фирменного монитора из-за продолжающейся пандемии и кризиса на рынке комплектующих.