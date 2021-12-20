Apple начала работу над созданием большого планшета для устройств умного дома. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

Гурман уверен, что в следующем году Apple может представить iPad с огромным 15-дюймовым дисплеем. Предполагается, что это будет преимущественно домашнее устройство для управления всевозможными умными гаджетами. Кроме того, он будет служить в качестве умной колонки. Поэтому он должен быть толще существующих моделей, чтобы внутри у него поместились более мощные динамики. Ожидается также возможность крепления на стену.

Предполагается, что это устройство два в одном, которое можно использовать как умный дисплей для дома и как планшет. Устройство должно быть представлено через пару лет, но пока что неизвестно, по какой цене оно дебютирует на рынке. В настоящее время Amazon и Google доминируют на рынке умных колонок, занимая 69% и 25% доли рынка соответственно.

Журналист полагает, что у Apple есть все необходимое для запуска новой продуктовой линейки. Модель может получить производительный процессор для постоянной работы с умными устройствами и особое ПО. «Если Apple решит превратить iPad в гигантское домашнее устройство, она не захочет идти на компромисс в отношении качества и функций: значит, это будет дорого», — считает журналист.

Bloomberg также указывает, что в 2022 году выпустит обновлённые модели iPad Pro с экранами диагональю 11 дюймов и 12,9 дюйма. Оба устройства получат экраны на основе технологии mini-LED и поддержку MagSafe с беспроводной зарядкой и реверсивной беспроводной зарядкой.