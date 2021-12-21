Аналитик Минг-Чи Куо в своей заметке для инвесторов поделился прогнозами относительно предстоящей линейки iPhone 14.

По его словам, iPhone 14 Pro / Pro Max получат новый объектив, разрешение которого составит 48 Мп. Нет информации о разрешении самих кадров — возможно, снимки будут 12-мегапиксельными, но при постобработке пиксели будут объединяться. Это обеспечит лучшее качество при съёмке в условиях слабой освещённости.

Новая камера также позволит записывать 8К-видео, которое, по словам Куо, будет адаптировано для просмотра на грядущей AR/VR-гарнитуре компании, которая, как ожидается, будет представлена в следующем году.

Ожидается, что Apple выпустит четыре модели iPhone 14 в сентябре следующего года, включая 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro, а также 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max. Все четыре модели iPhone 14 будут оснащены экранами с высокой частотой обновления 120 Гц, а модели Pro также получат 8 ГБ оперативной памяти. Смартфоны будут построены на базе однокристальной системы Apple A16 Bionic.

Помимо этого Куо отметил, что по крайней мере одна модель iPhone получит перископический модуль в 2023 году. Это позволит реализовать мощный оптический зум. Актуальные модели iPhone 13 Pro ограничены 3-кратным оптическим зумом.