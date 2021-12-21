В сети появился список смартфонов и планшетов Apple, которые не смогут обновиться до следующей версии iOS и iPadOS соответственно. Информацию со ссылкой на разработчика опубликовало французское издание iPhone Soft.

По данным ресурса, в 2022 году без поддержки новой операционной системы останутся смартфоны iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE первого поколения. Следующую версию iPadOS не получат планшеты iPad mini 4, iPad Air 2, iPad пятого поколения и iPad Pro 2015 года.

Смартфоны iPhone 7 и выше, а также планшеты iPad 6 и выше, будут обновлены. Новую операционную систему получит даже один плеер iPod — модель Touch 7 образца 2019 года с чипсетом A10 Fusion. Но, как это уже было в 2021-м году, устаревшие модели могут не получить полного функционала.

Предполагается, что в iOS 16 появятся новые функции виртуальной и дополненной реальности. Также ожидается редизайн: «С момента выхода iOS 7 в 2013 году дизайн ОС не претерпел серьезных изменений».

Бета-версия iOS 16 будет представлена летом 2022-го, когда станет доступна ограниченному количеству тестеров. Официальный релиз системы состоится в сентябре следующего года.