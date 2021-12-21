Apple решила производить больше моделей смартфонов на предприятиях партнёров в Индии. Согласно сообщению индийского издания The Economic Times, компания запустила тестовое производство iPhone 13 на заводе Foxconn в городе Ченнаи, несмотря на продолжающиеся протесты рабочих, связанные с массовыми пищевыми отравлениями на предприятии.

При этом Apple не планирует производить модели iPhone 13 Pro и 13 Pro Max на индийском рынке. Компания будет производить только стандартную модель линейки - iPhone 13, которая также является самым продаваемым телефоном компании в этой стране.

Выпущенные в стране iPhone 13 будут продаваться на местном рынке и поставляться на экспорт. По данным The Economic Times, в настоящее время от 20% до 30% производимых в Индии iPhone продаётся за рубеж.

В данный момент Apple массово производит iPhone 11 и iPhone 12 на заводе Foxconn в Ченнаи. Предприятие Wistron в Бангалоре занимается производством iPhone SE. Кроме того, Pegatron инвестировала $14 миллионов в приобретение земли для строительства завода по производству iPhone в Ченнаи.