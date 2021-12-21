Свежее исследование компании Strategy Analytics показывает, что мировой рынок смартфонов 5G продолжает быстро расти. При этом Apple является лидером, как в натуральном, так и в денежном выражении.

В течение третьего квартала уходящего года поставки 5G-аппаратов выросли более чем в два раза по сравнению с тем же периодом 2020-го. При этом общая выручка от продаж таких устройств увеличилась в три раза.

На долю Apple приходится около четверти мировой индустрии смартфонов 5G. На втором месте китайская Xiaomi, а замыкает тройку лидеров южнокорейский гигант Samsung, который ещё пару лет назад доминировал на этом молодом рынке. Кроме того, Oppo, Vivo, Honor и Realme также входят в число ведущих игроков на мировом рынке устройств 5G.