Уже некоторое время ходят слухи о том, что Apple намерена представить производительные 27-дюймовые iMac на базе фирменных ARM-чипов в первой половине 2022 года. Теперь интернет-издание DigiTimes со ссылкой на осведомлённые источники сообщает, что партнёры Apple начали поставки компонентов, которые будут использоваться в грядущем моноблоке.

Первоначально сообщалось, что экраны в обновлённых iMac будут сделаны с использованием технологии mini-LED, однако чуть позже стало известно, что будущие моноблоки получат LCD дисплеи.

При этом, инженеры усовершенствуют экран относительно предыдущих поколений. По имеющимся данным, в нем будет увеличена яркость на 30-40% относительно нынешней 27-дюймовой модели.

По словам аналитика Росса Янга, устройство сможет похвастаться поддержкой технологии ProMotion, обеспечивающей частоту обновления вплоть до 120 Гц. Предполагается, что новый 27-дюймовый iMac получит дизайн в стиле 24-дюймовой модели моноблока, представленной ранее в этом году, и такой же набор расцветок корпуса. Что касается аппаратной платформы, устройство будет предлагать пользователям чипсеты M1 Pro и M1 Max, как у MacBook Pro.

Несмотря на новую информацию DigiTimes, в своём твиттере Янг выразил уверенность, что 27-дюймовые iMac всё же получат mini-LED дисплеи.