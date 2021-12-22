Apple в 2022 году представит минимум две новые платформы — A16 Bionic для смартфонов и M2 для компьютеров. Об этом сообщает Commercial Times со ссылкой на источник в цепочке поставок.

Сообщается, что Apple будет использовать технологию TSMC N4 для будущих однокристальных систем A16 и M2. Процессор M2 с кодовым именем Staten появится на рынке ближе к концу 2022 года. Его более продвинутые версии M2 Pro/Max под кодовым названием Rhodes задержатся до первой половины 2023 года. Семейство Apple M3 будет использовать 3-нм технологию от TSMC в 2024–2025 годах.

Что касается мобильных SoC, Apple выпустит две версии однокристальной системы Apple A16 Bionic, при этом обе будут иметь 6-ядерную архитектуру ЦП, но будут различаться по количеству ядер графического процессора. Они будут поддерживать двухдиапазонный 5G, Wi-Fi6E и другие технологии. Обе версии будут производиться с использованием 4-нм технологического процесса силами компании TSMC.

Согласно имеющимся данным, Apple вынужденно пойдет на такой шаг. Переход на новый техпроцесс, а также другие производственные проблемы приведут к низким объемам выпуска новых чипов. Источники заявляют, что запасы 4-нанометровых Apple A16 Bionic будут составлять всего треть от запасов A15.

Такая разница приведет к тому, что iPhone 14 и iPhone 14 Max будут построены на Apple A15 Bionic. Такие же чипы сейчас используются во всех моделях из линейки iPhone 13.