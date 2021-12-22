В сети появились рендеры гарнитуры смешанной реальности Apple, которые опубликовал графический дизайнер Ян Зельбо. Художник назвал концепцию Apple View, так как официальное наименование гаджета остается неизвестным. В качестве основы Зельбо использовал наброски, который опубликовал портал The Information осенью 2021 года.

Зельбо считает, что при создании своей гарнитуры Apple объединит лучшие элементы дизайна беспроводных наушников AirPods Max и умных часов Apple Watch. Например, ремешок для крепления гарнитуры похож на спортивный ремешок Apple Watch и имеет аналогичную металлическую петлю. Материалы корпуса гарнитуры похожи на серебристый алюминий, используемый в AirPods Max.

Прилегающая к лицу мягкая часть в точности повторяет тканевые амбушюры AirPods Max. Из других деталей можно отметить наличие одной физической кнопки, о назначении которой ничего не сообщается.

Длину ремешка, и оголовье, вероятно, можно будет регулировать. Передняя, лицевая часть гарнитуры останется полностью черной. Гладкая лицевая поверхность получит элегантный вид.

Предполагается, что устройство будет оснащаться парой 8K-дисплеев и не менее чем дюжиной камер для сканирования окружения. Есть также информации о возможности отслеживания взгляда и даже сканирования радужной оболочки глаза для авторизации пользователя. Стоимость гарнитуры составит около $3000.