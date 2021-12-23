Apple опубликовала в канале Apple Support на YouTube десять лайфхаков для пользователей iPhone, благодаря которым смартфоном станет пользоваться проще.

Если вы допустили ошибку при вводе цифры в «Калькуляторе», смахните влево или вправо по экрану в его верхней части. Любой интересный контент можно быстро закрепить в «Сообщениях»: нажмите и удерживайте контент в цепочке сообщений, а затем нажмите кнопку «Закрепить». Чтобы создать стопку виджетов, нажмите и удерживайте пустую область на экране «Домой», пока приложения не начнут покачиваться, а затем перетащите виджет поверх другого виджета. Чтобы выбрать несколько фотографий для отправки в другие приложения, нажмите и удерживайте один из объектов, немного перетащите его, а затем продолжайте его удерживать, нажимая дополнительные объекты другим пальцем. Переключитесь на другое приложение, удерживая стопку, а затем отпустите ее. Автозамена текста — ещё одна фича, которой мало кто пользуется. Чтобы настроить замену текста, откройте приложение Настройки > Основные > Клавиатура > Замена текста. Камеру iPhone можно запускать, не разблокируя смартфон. Для этого нужно смахнуть влево экран блокировки. Чтобы отсканировать документ в приложении «Заметки», коснитесь кнопки камеры в заметке, затем выберите «Отсканировать документы» и поместите его в видоискатель. Начиная с iOS 15, вы можете копировать и вставлять реальный текст через приложение «Камера». Расположите iPhone так, чтобы текст отображался в кадре камеры, нажмите на кнопку «Онлайн-текст» в нижнем правом углу и выберите «Скопировать текст». Чтобы перейти к первой фотографии в альбоме в приложении «Фото», коснитесь самой верхней части экрана. Чтобы быстро получить доступ к поиску и предложениям Siri с главного экрана, проведите вниз по середине экрана.