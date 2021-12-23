Обновление iOS 15.2 исправило проблему, из-за которой Face ID в iPhone 13 переставал работать после замены дисплея в неофициальных сервисных центрах, сообщает портал Gizchina. Это подтвердили специалисты iFixit, которые протестировали возможность замены экрана на iPhone 13 с последней версией iOS.

Проблема впервые была обнаружена вскоре после запуска серии iPhone 13. Позже выяснилось, что причиной отключения Face ID после замены дисплея был крошечный чип, смонтированный на экранном модуле смартфона. Хотя Apple не сообщила, была ли это ошибка или намеренное решение, она заявила, что исправит проблему в будущем.

С выпуском iOS 15.2 компания выполнила своё обещание. Тем не менее, после замены экрана пользователи по-прежнему будут видеть сообщение, информирующее, что iPhone не может проверить его подлинность. Кроме того, в iOS 15.2 Apple добавила функцию «История запчастей и обслуживания», которая позволит определить неоригинальные запчасти, установленные в смартфоне.

К сожалению несмотря на решение проблемы с Face ID, после самостоятельной замены экрана пользователи столкнутся с другим ограничением, таким как потеря функции True Tone — технологии, которая регулирует цветовую температуру экрана в соответствии с условиями окружающего освещения.