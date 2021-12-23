Как сообщает Nikkei Asia, компания Luxshare, один из контрактных сборщиков Apple, строит гигантский завод по производству iPhone в Китае. При помощи этого завода Luxshare собирается конкурировать с другими производителями iPhone, такими как Foxconn и Pegatron.

Luxshare направит инвестиции в строительство завода в размере 11 млрд юаней ($1,72 млрд). Уже в следующем году на территории площадью в 40 футбольных полей начнется производство продукции Apple. Кроме того, Luxshare также арендовала и отремонтировала соседний завод, который ранее принадлежал компании Compal Electronics, занимавшейся сборкой iPad.

Сейчас Luxshare выпускает примерно 6,5 млн iPhone. В 2022 году она планирует увеличить производство до 12-15 млн смартфонов. Каждый год Apple поставляет около 200 млн iPhone, из которых 60% собираются на заводах Foxconn, а 30% производит Pegatron.