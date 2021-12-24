Несмотря на то, что Apple постепенно отказывается от продуктов сторонних компаний в пользу процессоров собственного производства, новый Mac Pro всё же получит процессор Intel. Об этом пишет MacRumors.

Согласно информации ресурса, Apple работает сразу над двумя Mac Pro. Один представляет собой полностью новую модель, которая как раз и получит Apple Silicon. А вот второй является обновлённой версией текущего Mac Pro. И именно такой ПК останется на CPU Intel.

Несмотря на то, что разработанные Apple процессоры серии М продемонстрировали очень хорошую производительность, компания пока ещё не готова к полному отказу от процессоров Intel в своих самых мощных компьютерах, которые используют аниматоры, фотографы и голливудские студии.

Вероятно, Apple будет использовать процессоры Xeon Scalable, которые Intel продвигает как чипы с повышенной производительностью, максимальной безопасностью и эффективностью. Более того, процессоры этой серии умеют обрабатывать ИИ на аппаратном уровне.

Предположительно, основой обновлённой версии станут представленные летом процессоры Xeon W-3300 поколения Ice Lake. Эта линейка включает CPU с количеством ядер от 12 до 38 и предлагает ощутимый прирост производительности относительно старых Xeon, которые используются в текущем Mac Pro.