Корейский портал The Elec сообщает, что будущие модели смартфонов Apple iPhone 14 Pro и ‌iPhone 14‌ Pro Max будут оснащены перфорированными OLED-дисплеями LTPO производства Samsung и LG.

Источники портала рассказали, что партнеры компании с целью производства смартфонов поставят Apple новые дисплеи на основе технологий низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO) и жидких кристаллов (TFT). Данный дисплей будет поддерживать отображение информации с частотой до 120 герц, а также «отражать передовые технологии, которые используются в производстве флагманов».

Слухи о том, что iPhone 2022 года лишатся «чёлки», появились в марте этого года, когда аналитик Минг-Чи Куо сказал, что Apple начнёт использовать дизайн с маленьким круглым вырезом для фронтальной камеры. Аналитики считают, что новый дизайн лицевой панели получат только iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, в то время как iPhone 14 и 14 Max сохранят уже привычную «чёлку».

Как утверждает The Elec, Samsung полностью обеспечит перфорированными OLED-панелями 6,1-дюймовые iPhone 14‌ Pro, а заказы на дисплеи для 6,7-дюймовый iPhone 14‌ Pro Max она разделит с LG Display.