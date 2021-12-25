Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов обвинило Apple в нарушении законов о конкуренции. Корпорации грозит штраф до €50 млн, сообщается в пятницу в пресс-релизе на сайте регулятора.

Претензия заключается в том, что Apple требует от разработчиков ПО использовать исключительно её платёжную систему и отдавать комиссию в размере от 15% до 30% за продажи цифровых товаров. Вопросы такой подход вызывает у многих регуляторов по всему миру.

В 2019 году голландское Управление по делам потребителей и рынков (ACM) начало расследование того, является ли деловая практика Apple злоупотреблением доминирующим положением на рынке. Однако позже масштабы расследования были сокращены, и регулятор сосредоточился на владельцах приложений для знакомств, включая владельца Tinder и OkCupid компанию Match Group.

Регулятор требует от Apple дать поставщикам таких приложений возможность использовать платежные системы за пределами App Store. В случае невыполнения постановления компании грозит штраф в размере до 50 миллионов евро. Регулятор дал Apple время до 15 января 2022 года для внесения изменений.