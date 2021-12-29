В конце прошлой недели бразильский портал Blog do iPhone сообщил, что Apple планирует отказаться от слота для физических SIM-карт в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, выход которых состоится в 2023 году. Однако, как утверждает ресурс MacRumors со ссылкой на анонимного источника, эти изменения в конструкции смартфонов Apple могут быть внедрены уже в следующем году.

По сведениям источника, Apple «посоветовала крупным телеком-операторам в США готовиться к запуску смартфонов, поддерживающих только встроенные eSIM-карты» к сентябрю 2022 года. Источник предоставил изданию документ, указывающий на сроки подготовки к отказу от физических SIM-карт. Впрочем, в документе не упоминаются конкретно Apple и ее смартфоны.

В рамках реализации инициативы отдельные американские операторы связи якобы начнут предлагать некоторые модели iPhone 13 с контрактом, но без nano-SIM-карты в коробке во втором квартале 2022 года. Смартфоны iPhone 13, продаваемых в магазинах Apple Store или на Apple.com, уже предлагаются без nano-SIM-карты в комплекте. Пользователи просто могут активировать тарифный план сотовой связи через eSIM-карту, включив iPhone, подключившись к сети Wi-Fi и следуя инструкциям на экране.

Специалисты полагают, что отказ от лотка для сим-карт позволит освободить место в смартфоне под дополнительное оборудование. В компании считают, что для перехода уже наступило время, так как технология eSIM поддерживается в большинстве регионов мира и всех смартфонах Apple, выпущенных за последние несколько лет.