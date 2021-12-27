Apple наняла Андреа Шуберта, руководителя Meta по коммуникациям и связям с общественностью в подразделении дополненной реальности (AR). В профиле Шуберта на LinkedIn указано, что он работает в Meta почти шесть лет.

По данным известного журналиста издания Bloomberg Марка Гурмана, Apple приступила к формированию отдельной команды, которая займется продвижением AR-гарнитуры. Анонс последней намечен на следующий год.

«Meta вместе с Oculus была лидером рынка VR-гарнитур в этом году, поэтому такой найм имеет смысл, ведь Apple приближается к запуску своего устройства», — объясняет Гурман в своей рассылке Power On.

В этом году в «Чёрную пятницу» и в «Киберпонедельник» VR-гарнитура Oculus Quest 2 была одним из самых продаваемых продуктов. Плюс к этому приложение Meta Oculus возглавило рейтинг App Store в США на Рождество и было названо бесплатным приложением номер один в магазине приложений Google Play, что является потенциальным признаком того, что в этот праздник значительное количество людей получило VR-гарнитуру в подарок.

Ранее инсайдеры поделились информацией, что AR-гарнитура Apple получит два 8K-дисплея, чипы уровня Apple Silicon M1, а также продвинутые 3D-сканеры для распознания жестов и более 12 камер. Эти очки будут работать без привязки к iPhone, а их вес составит около 350 граммов. Официальный анонс нового устройства может состояться в конце следующего года.