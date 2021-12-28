В рамках программы Shot on iPhone, Apple выпустила три новых видеоролика, раскрывающих возможности съёмки на фирменные смартфоны. Каждый из них делает акцент на одной из фишек камеры iPhone 13 Pro, который сам производитель называет «Голливудом в кармане».

Первый видеоролик называется «Детективы», и в нем показан кинематографический режим в действии. Вы можете увидеть, как камеру можно использовать для фокусировки объекта кадра в определенной точке. У вас есть возможность редактировать и настраивать фокус в приложении "Фото".

В ролике под названием «Подвал» Apple показывает, как камеры iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max могут снимать в сложных условиях. В частности, при недостатке света.

В третьем видео, которое получило название «Павел», компания показывает, как пользователи могут запечатлеть больше деталей и сделать фильм более драматичным, используя новый телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.

Нет сомнений в том, что модели iPhone 13 Pro снимают лучшее видео среди всех смартфонов. Что касается фотоснимков, iPhone 13 Pro также является одним из лучших вариантов, которые можно выбрать.