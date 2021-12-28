Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку Apple, которая относится к «смартфонам, планшетным компьютерам, портативным компьютерам, носимым устройствам, автономным или настенным дисплеям и другим устройствам, имеющим оптические излучатели, детекторы или приёмопередатчики».

Предложенная инженерами Apple технология подразумевает размещение под экраном не самих сенсоров, а только соединительных оптических волокон. Их можно использовать для сканирования отпечатков пальцев, либо в качестве передатчика для обмена информацией между разными элементами смартфона. Они будут формировать двухмерное и трёхмерное изображение объекта или пользователя, который находится рядом с устройством.

Существующие датчики, размещённые под дисплеем, считывают данные через поверхность экрана, что приводит к потере 95–99% оптического сигнала. Оптические волокна, которые предлагает размещать Apple, будут получать сигнал в обход других элементов дисплея.

В патенте подчёркивается, что для монтажа оптических волокон необязательно линейное расположение: используя дополнительные модули, можно реализовать практически любую конфигурацию готового оптического считывателя. Например, волокна могут быть расположены вдоль края дисплея. Второй вариант их размещения — на оптически прозрачных участках.