Поскольку символом 2022 года является тигр, Apple выпустит лимитированную серую AirTag с гравировкой в виде специального смайлика с этим животным и наушников Beats Studio Buds в красно-золотой расцветке.

Специальная версия AirTag выполнена в белом цвете с выгравированным на футляре смайликом в виде тигра. Первые 20 тыс. пользователей в Японии, которые купят 2 или 3 января модели смартфонов iPhone 12, iPhone 12 mini или iPhone SE непосредственно у компании Apple, получат специальное издание AirTag в подарок бесплатно.

Также под брендом Beats будут выпущены беспроводные наушники Beats Studio Buds в красно-золотой расцветке, напоминающей окрас тигра, в рамках празднования Нового года по лунному календарю. В остальном эта модель ничем не отличается от стандартной версии.

Гаджет поступит в продажу в Китае с 1 января 2021 года по цене $149. О доступности в других странах пока нет информации.