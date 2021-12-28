Все 16 фирменных магазинов Apple в Нью-Йорке закрылись из‑за роста случаев заражения коронавирусом, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы регулярно следим за ситуацией и в зависимости от нее будем изменять наши меры по охране здоровья и предоставляемым в магазинах услугам. Так мы заботимся о здоровье наших клиентов и сотрудников», — сказано в заявлении Apple.

По словам представителя компании, в этих магазинах покупатели смогут только получить онлайн-заказы. Техническая поддержка Genius Bar также не будет работать.

Накануне Apple сообщила, что временно приостановила работу около 20 магазинов в США из-за распространения коронавируса, в том числе в Калифорнии, Техасе, Огайо и Филадельфии. Пять магазинов также временно закрылись в штате Вашингтон из-за плохой погоды. Ограничения в работе коснутся не только США, но и Европы — в частности, магазина в Лондоне.