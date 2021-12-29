Apple пытается удержать ключевых сотрудников с помощью выдачи бонусов акциями компании. Некоторые инженеры Apple рассказали о том, что получили премии в размере от 50 до 180 тыс. долларов.

За последние несколько месяцев Meta удалось переманить около сотни инженеров Apple, хотя имеет место и обратный переток кадров. Тема метавселенной в ближайшие годы будет активно эксплуатироваться крупнейшими компаниями сектора, поэтому конкуренция в сфере подбора грамотного персонала для реализации этих планов тоже усиливается.

Кроме того, дополнительной потерей кадров грозит обернуться проводимая Apple более жёсткая, чем у других технологических компаний политика возвращения удалённого персонала в офисы. Meta и другие привлекательны большей свободой в этом отношении.

По информации Bloomberg, избранным специалистам Apple по итогам календарного года неожиданно были предложены крупные премии, выплачиваемые акциями компании. Стоимостной эквивалент этих бонусов варьировался от $50 до $180 тысяч, для многих специалистов он был сопоставим с годовым доходом или даже превышал его. Получить весь объём причитающихся акций премируемые смогут в течение четырёх лет — очевидно, это мера стимулирует сотрудников оставаться в штате компании.

За четыре года бонус может солидно прибавить в цене, учитывая что только в этом году акции Apple подорожали на 36%, приблизив капитализацию компании к 3 трлн долл. По неофициальным сведениям, гранты получили от 10% до 20% инженеров соответствующих подразделений.