Ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистрировало патент Apple, позволяющий добавить Touch ID в пульт дистанционного управления.

В патенте не указано, в какой из доступных пультов Apple встроит Touch ID. Не исключено, что это будет пульт для Apple TV. Однако купертиновцы могут выпустить и полностью новый гаджет. В пользу этого говорит желание компании создать универсальный пульт ДУ, который позволит не просто управлять ТВ, но и взаимодействовать с другими устройствами. Например, климат-системой, дверными замками, бытовой техникой и т.д.

Допускается использование более одного датчика для авторизации по биометрическим характеристикам. Например, несколько отпечатков пальцев или отпечаток и образец вены. Датчик может быть использован для подтверждения покупок.

По словам Apple, для аутентификации пользователя могут использоваться и другие биометрические данные — сетчатка глаза, отпечаток ладони или подпись человека.

Кроме этого пульт может получить встроенную систему родительского контроля. Благодаря специальным настройкам пользователи смогут ограничить функциональные возможности пульта для конкретных людей.