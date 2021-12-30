Новый патент Apple пролил свет очередную разработку компании. Документ демонстрирует возможность замены классического элемента управления смарт-часами Apple Watch на более технологичное сенсорное решение.

Патент демонстрирует часы с оптическим сенсором, расположенным на месте Digital Crown. Судя по всему, он сможет обеспечить всю ту же функциональность, что и физический элемент управления, позволяя пользователю осуществлять навигацию по меню устройства.

Однако использование оптического датчика, в теории, позволить гораздо лучше защитить смарт-часы от попадания воды и грязи внутрь корпуса. Отсутствие движущихся элементов даст Apple возможность сделать смарт-часы полностью герметичными. Вероятно, эта технология станет частью защищённой версии Apple Watch, выпуск которой аналитики ожидают в наступающем году.

Инженеры отмечают, что отказ от физического колесика не повлияет на функциональные возможности Apple Watch, а пользователям не придется переучиваться. С помощью сенсорного аналога Digital Crow владельцы часов все еще смогут управлять интерфейсом, а встроенные датчики смогут считывать ЭКГ, частоту дыхания, артериальное давление и уровень кислорода в крови.

Когда данный патент будет воплощён в жизнь и случится ли это вообще, пока неизвестно.