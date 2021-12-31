Крупные зарубежные IT-компании все еще не открыли офисы в России, как того требует закон о «приземлении», вступающий в силу 1 января. Об этом в Роскомнадзоре сообщили «Известиям».

В соответствии с изменениями, которые вступят в силу уже через несколько дней, зарубежные сервисы должны открывать в России представительства, обязанные исполнять решения судов и российских госорганов, заниматься рассмотрением обращений ведомств и граждан, а также осуществлять блокировку доступа к информации, распространение которой на территории страны запрещено. Кроме того, зарубежные IT-компании должны зарегистрировать личные кабинеты на сайте Роскомнадзора и разместить в них формы обратной связи для российских пользователей.

Требования распространяются на IT-гиганты, чья суточная аудитория в России превышает 500 тысяч человек. Нововведения затронут такие компании, как Google, Meta (ранее Facebook), Apple, TikTok, Telegram, Zoom, Twich, Twitter, Viber, Discord, Spotify, Pinterest.

По состоянию на 29 декабря ни одна из компаний не зарегистрировала личный кабинет и не открыла представительство, удовлетворяющее требования закона, рассказали в Роскомнадзоре. Но в ведомстве уточнили, что готовы дать дополнительное время тем компаниям, которые ведут работу по «приземлению».

В случае неисполнения требований сначала применят экономические санкции — запрет на рекламу, поисковую выдачу, сбор и передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов денег. Следом будут задействуют технические ограничения, включая замедление трафика и блокировку ресурса, но только в крайних случаях.