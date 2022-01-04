Капитализация Apple на Нью-Йоркской фондовой бирже превысила $3 трлн. Её акции достигли рекордного показателя — $182,85. Apple стала первой в истории компанией, капитализация которой превысила $3 трлн. Позже стоимость акций чуть упала, составив 182,01 доллара за бумагу на момент закрытия.

Хотя достижение по своей сути чисто символическое, оно демонстрирует продолжающийся оптимизм инвесторов в отношении крупнейшей в мире IT-компании и её перспектив роста. За четыре минувших года капитализация Apple выросла втрое.

На рост рыночной стоимости на $1 трлн компании понадобилось менее 500 дней: показатель превысил $2 трлн 20 августа 2020 г. В августе 2018 г. капитализация Apple впервые превысила $1 трлн. В 2021 г. акции компании подорожали на 34%, в 2020 г. – на 81%.

С начала декабря 2021-го Apple несколько раз вплотную приближалась к этому рубежу, но только сейчас она пробила эту психологическую отметку. Теперь капитализация Apple сопоставима с пятой по величине экономикой мира после Германии.

Как говорят аналитики, капитализация Apple продолжит расти. Компания уже в который раз показывает рекордные кварталы по доходам, выпускает востребованные гаджеты и продолжает рост. По информации американских инвестбанкиров, в ближайшее время стоимость акций может вырасти еще на 10% как минимум. Целевой показатель на будущий год — до $210 за акцию.