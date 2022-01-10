Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple не рассматривает гарнитуру смешанной реальности как устройство для входа в метавселенную.

В то время как другие корпорации, разрабатывающие подобные гарнитуры, развивают идею метавселенной устройств, Apple планирует развиваться в совершенно другом направлении. По словам Гурмана, в компании сочли, что идея метавселенной, в которую пользователи могут «сбежать» с помощью VR-устройств, под запретом в Apple. Сейчас такое видение мира демонстрирует Meta, но Apple работает в другом направлении.

Apple планирует использовать гарнитуру смешанной реальности для игр, общения и потребления контента. Она не будет устройством, которое можно использовать целый день, говорит Гурман.

Вполне вероятно, что для Apple нет никакого смысла создавать свою метавселенную. Из-за высокой популярности бренда разработчики других метавселенных будут рады разместить их на платформах Apple — поэтому компания вполне может предоставить им свои возможности App Store. Это позволит корпорации дать пользователям выбор, а также зарабатывать на покупках в приложениях других метавселенных на собственной платформе.

Ожидается, что Apple представит свою первую гарнитуру смешанной реальности в этом году. В продажу устройство поступит по цене $3000.