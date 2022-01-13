Apple опубликовала большой отчёт о работе фирменных сервисов. Выяснилось, что 2021 год оказался рекордным по количеству выплат, которые получили разработчики приложений, представленных в магазине App Store.

Компания заявила, что с момента запуска магазина приложений в 2008 году разработчики, которые размещают в нём свои приложения, заработали более $260 миллиардов. При этом только за последний год создатели ПО, публикуемого в App Store, заработали около $60 миллиардов. По состоянию на конец 2019 года Apple заявила, что выплатила разработчикам в общей сложности $155 миллиардов за всё время существования магазина приложений.

Согласно данным компании, в течение последнего года клиенты App Store «потратили больше, чем когда-либо прежде в период между кануном Рождества и Новым годом, что привело к двузначному росту по сравнению с прошлым годом».

Apple также поделилась подробностями о каждом из своих сервисов в отдельности. Например, подписчикам Apple Arcade уже доступно более 200 премиальных игр без рекламы и встроенных покупок, а в Apple Music можно послушать более 90 миллионов треков в высоком качестве без потерь. Вышедшие на Apple TV+ фильмы и сериалы были номинированы на разные премии 763 раза и получили в общей сложности 190 наград. В сервисе Apple Fitness+ теперь доступно более 2000 тренировок, Apple Books пользуется более 100 миллионов человек, а Apple News остаётся самым популярным новостным приложением во все регионах, где оно доступно. Кроме того, оплата с помощью Apple Pay доступна в 60 странах мира для клиентов 9000 банков.

Комментируя опубликованные цифры, старший вице-президент Apple по сервисам Эдди Кью отметил следующее: "Имея более 745 млн платных подписок, Apple продолжает связывать мировых разработчиков, художников и других создателей контента с пользователями более чем на миллиарде устройств, предоставляя мощные инструменты, контент и опыт, которые каждый день значительно обогащают их жизнь".