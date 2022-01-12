Вырез в экране iPhone 14 показали на фото
Пользователь Твиттера по имени Джефф Гроссман опубликовал фотографию, которая демонстрирует, как может выглядеть iPhone 14.
На снимке можно увидеть самую главную интригу будущего девайса от Apple — вырез под фронтальную камеру и датчики, который, возможно, придет на смену «моноброви» в текущей линейке iPhone. Согласно инсайдам, овальный вырез получат только Pro-модели iPhone 14, тогда как более бюджетные выйдут в старом дизайне с уже привычной «челкой».
Ожидается, что сбоку от выреза под камеру будет расположен сканер TrueDepth для Face ID, но в собранном виде его не будет видно.
Ранее авторитетный инсайдер под ником DylanDKT также подтвердил отказ от чёлки в пользу перфорированных дисплеев в iPhone 14 Pro/Pro Max, а также рассказал, что Apple тестирует смартфоны без физических SIM-карт.
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