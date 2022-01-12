Пользователь Твиттера по имени Джефф Гроссман опубликовал фотографию, которая демонстрирует, как может выглядеть iPhone 14.

На снимке можно увидеть самую главную интригу будущего девайса от Apple — вырез под фронтальную камеру и датчики, который, возможно, придет на смену «моноброви» в текущей линейке iPhone. Согласно инсайдам, овальный вырез получат только Pro-модели iPhone 14, тогда как более бюджетные выйдут в старом дизайне с уже привычной «челкой».

Ожидается, что сбоку от выреза под камеру будет расположен сканер TrueDepth для Face ID, но в собранном виде его не будет видно.

Ранее авторитетный инсайдер под ником DylanDKT также подтвердил отказ от чёлки в пользу перфорированных дисплеев в iPhone 14 Pro/Pro Max, а также рассказал, что Apple тестирует смартфоны без физических SIM-карт.