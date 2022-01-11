Apple разрешит использование сторонних платежных систем на своих площадках в Южной Корее в соответствии с требованиями законодательства этой страны. Об этом пишет The Korea Herald со ссылкой на документы, представленные американской компанией в Комиссию по коммуникациям Кореи (КСС).

Apple также планирует взимать сниженную комиссию за покупки, совершённые через альтернативные платёжные системы. Компания пока не раскрывает сроки вступления в силу новой политики App Store.

«Мы с нетерпением ждём начала сотрудничества с KCC и сообществом разработчиков, выгодного нашим корейским пользователям. Apple очень уважает корейские законы и имеет богатую историю сотрудничества с талантливыми разработчиками в стране. Мы стремимся сделать App Store безопасной и заслуживающей доверия площадкой для всей пользовательской аудитории», — заявили представители Apple.

25 августа 2021 года в Южной Корее прошёл финальный этап голосования за законопроект, обязывающий IT-гигантов (в том числе Apple и Google) допускать сторонние способы оплаты в своих магазинах приложений. В том же месяце их приняли, и Южная Корея стала первой в мире страной, на законодательном уровне запретившей обязывать разработчиков использовать конкретные платёжные сервисы. В стране более 482 тысяч разработчиков, зарегистрированных в Apple Developer. Компании, нарушившие закон, могут быть оштрафованы регуляторами на сумму до 3% от их выручки на территории страны.

По новому законодательству разработчики в Южной Корее могут использовать более выгодные для них платёжные сервисы. Но сама комиссия при этом не исчезнет. В частности, Google намекала, что снизит её с 30% до 11%. Apple и Google также выступали против решения правительства, заверяя, что изменения в законе негативно скажутся на бизнесе, а люди, использующие сторонние платёжные системы, могут стать жертвами мошенников.