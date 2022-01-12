Организация PCI Special Interest Group (PCI-SIG) утвердила окончательную спецификацию высокоскоростного интерфейса PCI Express 6.0. В первую очередь он рассчитан на центры обработки данных, сферу ресурсоёмких вычислений и машинного обучения.

Новый стандарт принят менее чем через три года с момента принятия актуального стандарта PCIe 5.0. Максимальная скорость передачи данных в PCIe 6.0 увеличена до 64 ГТ/с, или до 256 ГБ/с при задействовании 16 линий. Стандарт предусматривает использование амплитудно-импульсной модуляции с четырьмя уровнями (PAM-4) и поддержку прямой коррекции ошибок с малой задержкой (FEC).

Переход на схему передачи с амплитудно-импульсной модуляцией (PAM4) является, пожалуй, самой важной особенностью нового стандарта, которая отличается его от всех предыдущих версий PCIe, ведь именно за счёт неё была повышена пропускная способность. PAM4 в сравнении с прежней NRZ удваивает количество электрических состояний при сигнализации. Вместо сигнализации 0/1 используется четыре шаблона 00/01/10/11. Это позволяет передавать с PAM4 вдвое больше данных, чем NRZ, без необходимости удваивать частоту. Вместе с этим использование PAM4 приведёт к подорожанию элементной базы новой версии PCIe, ведь, например, контроллеры для PCIe 6.0 будут должны декодировать уже не два, а с четыре напряжения.

Не забыли технические специалисты PCI-SIG об обратной совместимости. Устройства PCI Express 6.0 можно будет использовать в связке с продуктами, оборудованными предыдущими версиями интерфейса.

Коммерческий выпуск устройств с поддержкой PCIe 6.0 должен начаться примерно через два-три года. В самых последних на сегодняшний день Mac Pro 2019 используется стандарт PCIe 3.0.