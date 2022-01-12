«Яндекс» и Ассоциация «Интернет-видео» (объединяет онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Megogo и другие) подали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайства о привлечению к делу против Apple об ограничении доступа к ресурсам вне App Store. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документацию ФАС и её пресс-службу.

«Яндекс» и «Интернет-видео» утверждают, что разбирательство затрагивает их права и интересы как разработчиков приложений. "Мы считаем, что у пользователей должна быть возможность узнавать о разных способах оплаты и совершать покупки внутри приложений любым удобным для них способом. Если разработчики смогут рассказывать непосредственно внутри приложений о разных методах оплаты, то это улучшит пользовательский опыт и откроет новые возможности для развития рынка мобильных приложений", — объяснили в "Яндексе".

Гендиректор ассоциации онлайн-кинотеатров Алексей Бырдин сказал в беседе с газетой, что на кону стоят «десятки и сотни миллионов рублей, уходящих сейчас в карман Apple».

ФАС удовлетворила просьбу «Яндекса», ходатайство «Интернет-видео» находится на рассмотрении. Компании смогут помочь ведомству доказать нарушения Apple c технической стороны. Apple может грозить оборотный штраф от 100 тысяч рублей до 2% выручки в России — это больше 1 миллиарда рублей.

В августе 2021 года ФАС обязала Apple указывать альтернативные способы оплаты в приложениях App Store. Компания должна была исправить нарушение до 30 сентября, но не сделала этого, поэтому в октябре регулятор завёл на Apple дело из-за «злоупотребления доминирующим положением на рынке».

Рассмотрение административного дела запланировано на 13 января.