Apple подтвердила, что удалила из магазина приложений App Store клоны словесной игры-головоломки Wordle, ставшей популярной среди англоязычной аудитории в январе. Ранее ее разработчик Джош Вордл говорил, что не будет выпускать ее в виде приложения или монетизировать. Копии Wordle нарушали политику Apple касательно приложений, копирующих чужие идеи, указал представитель компании изданию PocketGamer.

Приложения-клоны оказались в центре внимания после того, как разработчик Зак Шаккид начал хвастаться количеством загрузок его версии Wordle, подписка на которую стоила $29,99 в год. Из-за резкой реакции сообщества он сделал свой аккаунт закрытым. Но пользователи начали находить множество других подобных приложений в App Store.

В правилах App Store есть положение о запрете копирования чужих популярных приложений. «Придумывайте свои собственные идеи. Мы знаем, что они у вас есть, так что воплотите их в жизнь. Не стоит просто копировать последнее популярное приложение из App Store или вносить незначительные изменения в название или пользовательский интерфейс другого приложения и выдавать его за своё. Помимо риска подачи иска о нарушении прав интеллектуальной собственности, это затрудняет навигацию в App Store и просто несправедливо по отношению к вашим коллегам-разработчикам», - говорится в руководстве для разработчиков App Store.

Простой поиск в маркетплейсе Google показывает, что в нём всё ещё имеется немало копий одноимённой игры. По некоторым данным, в Microsoft Store клоны отсутствуют, но некоторые связывают это с отсутствием интереса разработчиков к магазину из-за малой пользовательской базы.

Wordle была разработана одним человеком и существует только в виде веб-версии, её цель — угадать слово из пяти букв за шесть попыток. Игра разрешает проходить только одну головоломку в день. Wordle представляет собой версию Lingo из американского шоу 1980-х годов.