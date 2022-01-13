Авторитетный инсайдер и глава Display Supply Chain Consultants Росс Янг сообщил о грядущих возможных изменениях, которые коснутся дизайна iPhone 14. Он подтверждает слухи о том, что Apple откажется от «челки» в будущих смартфонах, а также предполагает появление сразу двух небольших вырезов.

Один вырез будет овальным, второй круглым. Если компания действительно пойдет на такое изменение, то это будет первый раз, когда Apple избавится от массивной выемки для датчиков на передней панели с момента выпуска iPhone X в 2017 году. В новых устройствах — моделях серии iPhone 13 — «челка» хоть и стала короче, но она все еще есть.

По словам аналитика, круглое отверстие предназначено для точечного проектора Face ID, а в вырезе овальной формы разместятся селфи-камера и датчик TrueDepth. Что интересно, впервые это изображение с потенциальным дизайном опубликовал пользователь ShrimpApplePro в сентябре 2021 года. В то же время сообщается, что на нем экран отображен зеркально. То есть, овальный вырез на самом деле расположен слева, а круглое отверстие — справа.

Предполагается, что подобное решение позволит уменьшить площадь, занимаемую «челкой». Янг также прогнозирует появление подэкранной фронтальной камеры в iPhone не ранее 2024 года — пока что технология недостаточно проработана.