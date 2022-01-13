Fortnite вернётся на iOS и Android благодаря GeForce Now — на следующей неделе пройдёт закрытое бета-тестирование игры с сенсорным управлением. На iOS трансляция будет происходить в браузере Safari, а на Android — в приложении GeForce NOW.

Технически Fortnite уже доступна в GeForce Now для пользователей Android, но эта версия игры является потоковой копией обычной Fortnite. Новая бета-версия, тестирование которой проводят NVIDIA и Epic Games, оптимизирована для мобильных устройств. Она имеет сенсорные элементы управления, идентичные используемым в стандартных версиях для Android и iOS.

NVIDIA сообщила, что регистрация на бета-тестирование начинается сегодня, а избранные участники получат доступ к игре позже в январе. Компания говорит, что испытания Fortnite будут ограничены по времени, но не сообщила, как долго они продлятся.

В 2020 году Fortnite удалили из Google Play и App Store после того, как Epic Games добавила в свои приложения систему прямой оплаты. Разбирательство завершилось в сентябре 2021 года. Суд запретил Apple ограничивать разработчиков платежами через App Store. Остальные 9 из 10 пунктов выиграла Apple. В декабре 2021-го компания добилась отсрочки решения о ссылках на альтернативные платёжные системы в App Store.