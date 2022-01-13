Продажи компьютеров в 2021 г. резко выросли по сравнению с «ковидным» 2020 г., когда весь мир почти одновременно перешел на самоизоляцию и удаленную работу. Об этом сообщает аналитическая компания Canalys. К данной категории исследователи относят настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции.

Согласно подсчетам Canalys, в октябре-декабре производители выпустили 92 млн настольных систем, ноутбуков и рабочих станций. Это на 1% больше объема поставок в IV квартале 2020 года, когда на глобальный рынок поступило около 91 млн ПК. По итогам всего прошлого года отгрузки десктопов, ноутбуков и рабочих станций достигли 341 млн штук. Это лучший результат ПК-отрасли с 2012 года. По сравнению с 2020-м показатели выросли на 15%, а относительно 2019-го прибавка составила 27%.

В денежном выражении продажи в четвёртом квартале достигли 70 млрд долларов, а за весь 2021 год персональных компьютеров было продано на сумму более 250 млрд долларов. Для сравнения: в 2020 году персональных компьютеров было продано на сумму более 220 млрд долларов, то есть рост составил 15%.

В топ-5 производителей ПК вошли Lenovo, HP, Dell, Apple и Acer. Успешнее всех лидеров год закрыла Apple: она отгрузила на 28,3% больше компьютеров, чем годом ранее. Acer увеличила поставки на 21,8%.

Ожидается, что в 2022 году нехватка чипов продолжится, тем не менее, Canalys прогнозирует стабильный рост поставок в будущем.