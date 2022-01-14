Apple впервые за долгое время опубликовала отчёт, посвящённый распространению актуальных версий iOS и iPadOS. Как оказалось, многие владельцы фирменных устройств пока не спешат переходить на свежие прошивки — даже если их гаджеты поддерживают такую возможность.

Результаты показывают, что среди iPhone, выпущенных за последние четыре года, текущая доля iOS 15 составляет 72%, а iOS 14 — 26%. Остальные 2% всё ещё используют более старые версии системы.

Если брать во внимание все смартфоны, то доля установок iOS 15 составляет 63%, у iOS 14 на данный момент — 30%, а оставшиеся 7% предпочитают более старые версии. Доля iPadOS 15 ещё ниже: 57% для планшетов, выпущенных за последние четыре года, и 49% для всех устройств.

По темпам распространения iOS 15 заметно проигрывает предыдущим версиям платформы. Для сравнения, в декабре 2020 года iOS 14 была установлена на 81% совместимых устройств. Низкая популярность объясняется отсутствием каких-то прорывных опций и наличием различных багов, которые присутствовали в системе на старте.

При этом Apple больше не будет выпускать обновления для iOS 14. Тем, кто хочет получить новые функции и актуальные патчи безопасности придётся обновить свои устройства до iOS 15. Стоит отметить, что все устройства, совместимые с iOS и iPadOS 14, поддерживают и последнюю версию операционной системы.