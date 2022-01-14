В недавно опубликованном отчете отраслевой аналитической фирмы Counterpoint Research говорится, что подъём Apple на первое место начался сразу после выхода iPhone 13 в Китае. С тех пор Apple большую часть времени занимает лидирующие позиции, редко уступая место Vivo. Однако в течение последних шести недель, Apple лидировала со значительным отрывом.

Причём лидерство Apple было как в количественном выражении, так и в денежном. Аналитики видят три причины успеха новых смартфонов компании: привлекательная цена, усовершенствованная камера и поддержка 5G. Кроме того, основной конкурент Apple в премиальном сегменте, компания Huawei, потеряла рынок из-за продолжающихся санкций США.

Наибольшей популярностью пользовалась базовая моделей iPhone 13, на неё пришёлся 51% всех продаж. За ней следует iPhone 13 Pro Max — 23%. На iPhone 13 Pro пришлось 21% объема продаж смартфонов Apple, а на iPhone 13 Mini — всего 5% от общего объема продаж в 2021 году.

Аналитики прогнозируют, что в будущем рост продаж смартфонов Apple в Китае продолжится.