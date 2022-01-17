Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, как того требует закон о «приземлении» крупных IT-компаний. Соответствующая запись появилась в реестре ведомства.

Помимо этого компания исполнила требование "разместить на информационном(ых) ресурсе(ах) электронную форму". Таким образом компания исполнила два из трёх требований закона. Третьим требованием, которое пока не исполнено, указано создание филиала, или открытие представительства, или учреждение российского юрлица.

Так называемый закон о «приземлении» был подписан Владимиром Путиным в июле 2021 года. Он обязывает крупные иностранные технологические компании, ежедневная аудитория пользователей которых в России насчитывает от 500 тысяч человек, создать в стране полноценные представительства, запустить личный кабинет на сайте Роскомнадзора и опубликовать электронную форму для обратной связи с россиянами.

Помимо Apple требования обязаны исполнить Google, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likee, Discord, Pinterest и Twitch. Cписок регулятор опубликовал в конце ноября.